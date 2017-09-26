Панда Сян-Сян: имя маленькому медведю выбрали из сотен тысяч вариантов
В токийском зоопарке выбрали имя для маленькой панды, родившейся в неволе — забавного питомца назвали Сян Сян. Смотрите на видео, как выглядит представитель редчайшего в мире вида бамбуковых медведей.
Имя для панды, которое можно перевести как "аромат" или "благоухание", было выбрано из более чем 320 тысяч вариантов и получило одобрение со стороны китайских властей, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Сян Сян, у которой уже начали появляться первые зубы, родилась 12 июня. Сейчас маленькая панда весит около шести килограмм — это в два раза больше, чем месяц назад.
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