Панда Сян-Сян: имя маленькому медведю выбрали из сотен тысяч вариантов

В токийском зоопарке выбрали имя для маленькой панды, родившейся в неволе — забавного питомца назвали Сян Сян. Смотрите на видео, как выглядит представитель редчайшего в мире вида бамбуковых медведей.

Имя для панды, которое можно перевести как "аромат" или "благоухание", было выбрано из более чем 320 тысяч вариантов и получило одобрение со стороны китайских властей, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сян Сян, у которой уже начали появляться первые зубы, родилась 12 июня. Сейчас маленькая панда весит около шести килограмм — это в два раза больше, чем месяц назад.