Дети Синди Кроуфорд примерят швейцарские часы

Дети американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли и Кайя Гербер стали представителями швейцарской часовой компании Omega. Как передает Арменпресс, об этом представитель бренда рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

Официальная церемония приветствия состоится 29 сентября на открытии парижской выставки Omega Her Time, где сын и дочь выступят вместе с матерью на сцене.

В августе сообщалось, что Omega обновила коллекцию Seamaster Aqua Terra в честь 15-летия с момента выпуска первых часов из этой линейки. В рекламной кампании принял участие британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший первого в мире трансгендера Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании».

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.