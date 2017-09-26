Шармазанов посетил армянскую церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге

Вице-спикер НС Армении Э. Шармазанов 25 сентября посетил армянскую церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге, встретился с представителями прихода и общины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации, вице-спикер поздравил армян Санкт-Петербурга с 300-летием основания российской епархии ААЦ и отметил: “Столетиями в условиях отсутствия государственности наша церковь была не только местом молитвы, но и очагом сохранения веры, национального самосознания, патриотизма и образования. Неоценима ее роль в сохранении нации и здесь, в Санкт-Петербурге”.

В завершении встречи Э. Шармазанов за большие заслуги в деле сохранения армянской идентичности вручил иеромонаху о. Погосу Варданяну памятную медаль председателя НС РА, а А. Кочарян, Р. Кургинян, Ф. Давидову, А. Назаряну, Г. Баклачяну и А. Восканяну – благодарственные письма председателя НС РА.

Отметим, что на встрече присутствовал постоянный представитель НС Армении в Межпарламентской ассамблее стран СНГ А. Чилингарян.