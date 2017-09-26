Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Арменией в сфере использования недр

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян 26 сентября принял заместителя председателя правления национальной геологической исследовательской компании Казахстана “Казгеология” Елдара Тагашева. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере использования недр.Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства.

Е. Тагашев представил сферы деятельности компании “Казгеология”, сотрудничество с иностранными партнерами и реализацию инвестиционных программ, а также рассказал о своей заинтересованности в сотрудничестве с Арменией.

Приветствовав намерения казахской стороны, министр, в свою очередь, выразил готовность установления и развития сотрудничества и реализации совместных проектов.