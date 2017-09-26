Маргвелашвили выразил благодарность Армении за помощь в тушении природных пожаров в Грузии

Делегация НС РА во главе с председателем НС А. Баблояном, в составе А. Ашотяна, А. Рустамяна, В. Григоряна и Л. Назарян, находящаяся в Грузии с официальным визитом, 25 сентября встретилась с президентом Грузии Г. Маргвелашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС, А. Баблоян выразил благодарность президенту за оказанный прием на высоком уровне. Во время встречи были обсуждены ряд вопросов армяно-грузинского сотрудничества.

Ара Баблоян представил президенту Грузии направления работы НС РА в области армяно-грузинского сотрудничества, в частности, отметил, что в НС создана группа дружбы Армения-Грузия под председательством вице-спикера, которая готова к активной и разносторонней работе. А. Баблоян отметил, что НС готово сделать все необходимое для углубления отношений.

Обратившись к решению карабахского конфликта, А. Баблоян сказал, что Армения высоко ценит взвешенную позицию Грузии в вопросах региональной безопасности и надеется на такое же ее отношение к карабахскому конфликту: “Конфликт не имеет военного решения. Это проблема прав человека и может быть решена только на основе свободного волеизъявления народа Арцаха”. Он подчеркнул, что развязанная Азербайджаном гонка вооружений представляет опасность для всего региона.

Президент Грузии Г. Маргвелашвили поблагодарил Армению за помощь в тушении природных пожаров и выразил сожаление, что и Армения пострадала от них.

Он отметил, что прогресс в отношениях между странами очевиден, и Грузия всегда готова обсудить с Арменией все возникающие вопросы и расширять сотрудничество, а также выразил удовлетворение развитием парламентской дипломатии и связей.

Обратившись к вопросу карабахского конфликта, он заявил: “Наше братское сердце болит за армяно-азербайджанское противостояние. Ясно одно: для нас, малых народов, оно может стать убийственным. Мы молимся за мир в регионе”.

В тот же день делегация НС встретилась с Католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым.