Aрмению посетит госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америк

По приглашению министра ИД РА Э. Налбандяна 26-28 сентября Армению посетит госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америк Ален Дункан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА, его примет президент Армении.

Ален Дункан встретится также с премьером К. Карапетяном и председателем НС А. Баблояном.

27 сентября пройдут переговоры А. Дункана и Э. Налбандяна, по итогам которых министры дадут совместную пресс-конференцию.