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Aрмению посетит госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америк


По приглашению министра ИД РА Э. Налбандяна 26-28  сентября Армению посетит госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америк Ален Дункан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА, его примет президент Армении.

Ален Дункан встретится также с премьером К. Карапетяном и председателем НС А. Баблояном.

27  сентября пройдут переговоры  А. Дункана и Э. Налбандяна, по итогам которых министры дадут совместную пресс-конференцию.

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