“Реабилитационный центр раненых военнослужащих будет иметь лучшее оборудование”, - сообщила в беседе с «Арменпресс» председатель общественной организации “Содействие раненым военнослужащим и военным инвалидам” Айкуи Минасян. В регионе нет другого такого центра, с таким оборудованием. Его открытие предполагалось в сентябре, но А. Минасян отметила, что они немного отклонились от сроков. Во-первых, не все оборудование поступило, во-вторых, увеличены площади, отведенные центру.

«Открытие мы перенесли. Сейчас идет интенсивное строительство. После получения оборудования начнется переподготовка специалистов. Сейчас мы работаем с 35 военными инвалидами, которые проходят лечение в разных медучреждениях, ожидая открытия центра”, - сказала А. Минасян.

В Армении сейчас около 9 тысяч военных инвалидов. Реабилитационный центр поможет повышению качества их жизни. Принято решение об основании филиалов в областных центрах. Сейчас идет переподготовка специалистов.

Центр решает также вопрос трудоустройства пациентов, будут реализованы образовательные программы, оборудованы спортивные помещения.

В будущем предполагается запустить программу “Одно окно” для оказания помощи военным инвалидам и их семьям по принципу одного окна.

«После обращения военного инвалида его встретит наш сотрудник, если он не ереванец, будет решен вопрос проживания, в госпитале уточнят список необходимых лекарств, попытаются обеспечить те, которых нет в госзаказе, решим проблему транспорта. Вся переписка с разными учреждениями будет осуществляться из одного окна”, - сказал А. Минасян.

Программа будет представлена МО РА с предложением вести административное финансирование за госсчет, а остальное – за счет благотворителей.

Анна Гзирян