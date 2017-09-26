Стартап Chessify представит Армению на Seedstars WorldՀամօգտագործել

Инновационный центр “Майкрософт Армения” совместно с ВиваСел-МТС провел в Армении ереванский этап международного конкурса Seedstars. Как передает «Арменпресс», серебряным партнером мeроприятия является ЗАО “Америабанк”.

Для участия были отобраны 11 стартапов из представленных 70-ти. В центре инновационных решений и технологий они представили свои продукты авторитетному жюри из местных и иностранных специалистов. Продукты оценивалась по нескольким параметрам: команда, современное состояние, применимость на более крупных рынках, созданная стоимость и др.

Особенно большой интерес вызвали продукты, созданные на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые предлагают решения в медицине, образовании и управлении финансами.

«Многие из этих продуктов готовы к выходу на международный рынок. Важно, что все они стремятся к решению глобальных задач. Это положительная тенденция в армянских стартапах и важное достижение”, - сказал директор инновационного центра “Майкрософт” А. Варданян.

Член жюри начальник управления информационных систем Вива-Сел-МТС Томас Мазеджян подвел окончательные итоги конкурса и назвал имя победителя. Это команда Chessify, которая будет представлять Армению в международном конкурсе «Seedstars» в Швейцарии. Созданный ею продукт позволяет снять по телефону рисунок или текст из книги, оцифровать его, работать над ним, визуально представить следующие шаги. Уже сейчас у них более 100 000 подписчиков. В случае победы команда сможет представить свой продукт вероятным покупателям и партнерам и претендовать на приз в 1 млн долларов.

Второе и третье места на ереванском этапе заняли компании Inapptics и Breedge .

Главным партнером ереванского этапа конкурса была Вива-Сел-МТС, серебряным – Америабанк, а также Посольство Швейцарии в Армении, Центр инновационных решений и технологий и компания Майкрософт RA.