В предводительстве владыки Езраса в Болгарии освящена армянская церковь

По благословению Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян 23 сентября отправился в город Ямбол (Болгария), где в предводительстве владыки состоялась торжественная церемония открытия и освящения нововозведенной церкви.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, 24 сентября в ходе Святой Литургии были освящены купель крещения и 16 столпов церкви. Чин освящения основ Дома Божьего был совершен в 2008 году рукой главы епархии блаженного памяти архиепископа Тирайра Мартикяна. Архитекторами построенного по всем канонам армянской церковной архитектуры храма являются Жирайр и Алвард Патваканяны.

Дом Молитвы, который может вмещать около 100 прихожан, поострен на средства благотворителя Сони Аршавир.

На торжественной церемонии присутствовали глава Румынской епархии ААЦ епископ Татев Акопян, чрезвычайный и полномочный посол РА в Болгарии Армен Саркисян, представители городских властей, депутаты, члены армянской общины, гости из других городов.

В своей проповеди глава епархии архимандрит Исаак Погосян отметил, что каждая церковь, в каком бы уголке мира ни воздвигалась, строиться с верой в Бога, Святой Эчмиадзин и с тем твердым убеждением, что без армянской церкви духовная жизнь армянского народа, его долговечность и спасение находятся под угрозой. «Такова долговечность основанного на вере во Христа духовного храма нашего народа. Эта нововозведенная церковь, под сводами которой вы сегодня объединились, является свидетельством вашей веры, укрепляясь которой вы должны продолжать служить во благо вашего дома, воплощать в жизнь ваши богоугодные цели», – отметил отец Исаак.

За вклад в дело строительство церкви Соня Аршавир удостоилась высшей награды Армянской Апостольской Церкви – ордена «Святого Нерсеса Шнорали».

Отец Исаак также поблагодарил властей Болгарии, городских властей Ямбола, а также жителей города за теплое отношение, заботу и внимание к армянской общине.

По окончании церемонии открытия и освящения церкви поздравления и патриаршее благословение от имени Католикоса Всех Армян передал присутствующим архиепископ Езрас Нерсисян, который в своей речи отметил, что для армян Ямбола 24 сентября является праздником веры, любви и преданности. «Несмотря на выпавшие на нашу долю испытания и сложности, когда мы видели геноцид, переселения, многочисленные разрушительные бедствия, армянский народ оставался верным Святому Эчмиадзину, который был основан Сошествием Единородного Сына Божьего, чем был благословлены наша родная земля и наш боголюбивый народ», – отметил владыка и призвал оставаться верными заповедям Господним, умножить в Доме Божием молитвы во имя мира на земле, дружбы народов, развития Армении и Болгарии и благоденствия Армянской Церкви.

По окончании торжественной церемонии открытия и освящения церкви состоялась трапеза.