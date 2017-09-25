На Третьем армяно-российским форуме по здравоохранению будут обсуждены вопросы формирования единого рынка лекарств

На Третьем армяно-российским форуме по здравоохранению будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах медицинских инноваций, образования, формирования единого рынка лекарств и борьбы с курением. Как передает Арменпресс, об этом в ходе визита в Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

“У нас очень разнообразная программа, сотрудничество развивается в разных направлениях, приоритетных для системы здравоохранения в целом, сохранения и улучшения состояния здоровья наших народов. Прежде всего, это формирование здорового образа жизни, и мы сейчас объединяем наши усилия, гармонизируем наши законодательства для того, чтобы побороть такие деструктивные поведенческие механизмы, как табакокурение", — сказала министр.

По ее словам, страны сотрудничают, в том числе в рамках ЕАЭС, и уже вместе отработали целый пакет нормативных документов – 21 документ, что позволяет государствам пошагово перейти к единому сформированному рынку, который будет гармонизирован и обеспечит безопасность, качество лекарственных препаратов, медицинских изделий на территории ЕАЭС.

Она отметила, что отдельное направление — это совместное отражение чрезвычайных ситуаций. "Они могут быть природного, техногенного характера. Мы будем координировать наши действия, начиная от взаимного информирования, заканчивая командными, тактическими действиями, для того чтобы минимизировать потери от любых неприятных, непредвиденных ситуаций", — сообщила российкий министр.