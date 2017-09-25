Президент Армении принял министра образования и науки РФ

Президент Армении Серж Саргсян 25 сентября принял министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поприветствовав гостью, Серж Саргсян отметил, что вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере образования и науки, занимают важное место в повестке армяно-российского стратегического партнерства. Президент выразил надежду на то, что визит министра придаст новый импульс развитию этого сотрудничества.

«Как и всюду, в Армении также придают важное значение развитию образовательной сферы и ставят перед этой системой задачу подготовки высококвалифицированных и востребованных на рынке специалистов. Конечно, здесь существует множество проблем, и мы стремимся решить их в сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами», – сказал Саргсян.

Министр Ольга Васильева отметила, что армяно-российское сотрудничество в сферах образования, науки и культуры имеет глубокие корни, по этой причине последовательное двустороннее развитие и расширение этого сотрудничества на прочном фундаменте становится намного проще.

Российский министр представила президенту Армении итоги встречи с армянским коллегой Левоном Мкртчяном, подчеркнув, что достигнуто соглашение относительно продолжения обучения гуманитарным наукам в целях расширения сотрудничества и обмена опытом в деле развития инженерно-технических специальностей.

В этом контексте Васильева с восхищением отметила внедрение в младших классах школ Армении обязательной дисциплины «Шахматы». По словам министра, это значительным образом поспособствует повышению уровня математических знаний среди детей, о чем свидетельствуют успехи армянских учеников за последние годы на всемирных предметных олимпиадах. Васильева отметила, что сделает все возможное, чтобы применить эту практику в школах РФ.

В ходе встречи собеседники обсудили программы развития сотрудничества в области образования и науки, обмена опытом, подготовки высококвалифицированных кадров.