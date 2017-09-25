Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-09-17

ЕРЕВАН, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 сентября, курс доллара США сократился на 0.41 драмa и составил 477.89 драм. Курс евро сократился на 6.13 драмa и составил 567.97 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.33 драм. Курс британского фунта сократился на 2.61 драмa и составил 646.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 24.45 драмa и составила 19893.98 драм. Цена серебра выросла на 0.09 драмa и составила 260.74 драм. Цена платины выросла на 18.43 драмa и составила 14365.82 драм.