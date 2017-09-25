Президент Республики Арцах принял благотворителя Алека Багдасаряна
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 сентября принял благотворителя Алека Багдасаряна.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе.Саакян выразил признательность благотворителю за постоянное содействие Арцаху и активное участие в деле развития страны.
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