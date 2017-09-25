С целью преодоления сигнализационного комплекса нарушитель армяно-турецкой границы пытался использовать специально оборудованный лаз

В минувшие выходные на участке Арташатского пограничного отряда, в районе населённого пункта Ерасх, военнослужащими отряда задержан неизвестный, незаконно пересекший армяно-турецкую границу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, с целью преодоления сигнализационного комплекса злоумышленник пытался использовать специально оборудованный лаз для мелких диких животных.

В ходе задержания нарушитель границы сопротивления не оказал.

При личном досмотре, документов удостоверяющих личность и запрещённых предметов при нём не обнаружено.

Со слов нарушителя он является гражданином Исламской Республики Иран, 1985 г.р.

В настоящий момент Служба Национальной Безопасности в отношении задержанного проводит комплекс проверочных мероприятий.

За прошедшую неделю это второй случай задержания нарушителей на участке Арташатского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения