Делегация НС во главе с Ара Баблояном находится в Грузии с официальным визитом

25 сентября начался официальный визит армянской делегации во главе с председателем НС Ара Баблояном в Грузию. В ее составе депутаты А. Ашотян, А. Рустамян, В. Григорян и Л. Назарян. Делегация встретилась с председателем парламента Грузии И. Кобахидзе. Об этом «Арменпресс» -сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС РА.

Во время встречи председатель НС Армении поблагодарил за прием, отметил, что их визит станет важным стимулом укрепления и развития медгосударственных связей.

Ара Баблоян отметил, что власти Армении всегда придавали первостепенное значение отношениям с Грузией. “Мы всегда руководствовались принципом, что нет нерешаемых проблем в наших отношениях”, - подчеркнул он и выразил надежду, что в будущем отношения укрепятся еще больше, предложил грузнскому коллеге увеличить частоту взаимных визитов.

Председатель парламента Грузии, говоря об отношениях нэмежду соседними странами, заявил, что хотя в этом году отмечается 25-летие установления дипотношений, дружба между странами насчитывает много веков. Он заверил, что приложит все силы для еще большего ее укрепления и углубления на благо обоих народов и стран.

Стороны обсудили различные вопросы экономики, образования, культуры и пр.

После встречи делегация посетила площадь героев, павших за территориальную целостность Грузии.