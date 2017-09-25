Город Мартуни торжественно встретил чемпиона мира по греко-римской борьбе Максима Манукяна

В мэрии г. Мартуни Гегаркуникской области была организована торжественная встреча чемпиона мира по греко-римской борьбе Максима Манукяна.

Как сообщили «Арменпресс» в городской администрации, горожане и жители всей области гордятся тем, что у них появился свой чемпион мира, родившийся и выросший в селе Арцванист. Чемпиона приветствовали губернатор Карен Ботоян, мэр Мартуни А. Аветисян, глава сельской общины Арцваниста С. Оганян, болельщики.

Мэр города поблагодарил спортсмена за выдающееся достижение и сказал, что администрация уделяла и будет уделять еще большее внимание и поддержку спортивным организациям, подготовке спортсменов, созданию для них наиболее благоприятных условий, тем более, что Максим доказал, что чемпионы могут рождаться у и них.

«Приятно оказаться на родине, в родном доме, видеть знакомые лица, принимать поздравления,- сказал спортсмен. – Я уверен, что нас станет много”. На встрече с воспитанниками спортшколы он подбодрил ребят, отметив, что начинал в таком же скромном зале.

В конце встречи чемпиону были вручены памятные подарки. “Мы горды тем, что житель нашей области стал чемпионом, человеком, известным всему миру, всем армянам, - сказал губернатор Карен Ботоян.

Хосров Хлгатян