В Польше начинается активная фаза учений Dragon-17 с участием стран НАТО

Основная фаза крупномасштабных учений Dragon-2017 с участием военных Польши и ряда других государств начинается в понедельник.

Как сообщается на официальном сайте Генерального командования Вооруженных сил республики, она запланирована в период с 25 по 29 сентября на разных полигонах страны.

"Сегодня важнейшим событием станет загрузка ракет RBS-15 mk3 на борт кораблей и выход в море ракетных фрегатов", - информировали корреспондента ТАСС в пресс-службе учений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Формально учения начались 20 сентября с торжественной церемонии. Известно, что в маневрах задействованы 3,5 тыс. единиц техники и 17 тыс. военных, включая представителей других союзнических государств, среди которых - США, Литва, Латвия, Великобритания, Германия, Словакия, Италия, Болгария, Румыния, Грузия и Украина. Во вторник 26 сентября маневры посетит президент Польши Анджей Дуда.





