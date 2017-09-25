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Въезд в США будет запрещен гражданам еще трех стран: КНДР, Венесуэлы и Чада


Список стран, гражданам которых запрещен въезд в США, будет дополнен: к государствам, уже находящимся в списке, добавят Северную Корею, Венесуэлу и Чад.

Как пояснили в Белом доме, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества - а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам.

Новые ограничения вступят в силу с 18 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Безопасность Америки - мой главный приоритет, - заявил президент Дональд Трамп. - Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности".

Въезд в США будет также по-прежнему запрещен гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Однако Судан из этого списка будет исключен - таким образом, в общей сложности ограничения будут касаться восьми государств.

 

 

 



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