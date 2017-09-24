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На возгоревшем травяном поле близ Раздана активных очагов пожара нет


По состоянию на 12:00 часов 24 сентября на возгоревшем травяном поле близ Раздана активных очагов пожара нет. Есть только дымящиеся очаги. На месте  дежурят 22 пожарных-спасателя и 5 единиц  техники.

Об этом Арменпресс сообщили в  МЧС РА.

22 сентября в 06:28 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на горе близ  города  Раздан Котайкской  области возник  пожар.

На 20:30 часов в тушение пожара были задействованы 95 пожарных-спасателей, замдиректора  Спасательной службы во главе с полковником  С/с А.Хачикяном. из-за сухости травы, сильного ветра и сложного рельефа огонь добрался до границы Котайкской и  Гегаркуникской  областей. Для  разработки плана и работ купирования  пожара был разбит палаточный лагерь.       

Благодаря  усилиям спасателей был создан пояс безопасности вокруг лесных массивов.

Житель Еревана Алексан Самсонян участвовал в  пожаротушении, задействовав собственную технику – квадроцикл и трактор.



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