По состоянию на 12:00 часов 24 сентября на возгоревшем травяном поле близ Раздана активных очагов пожара нет. Есть только дымящиеся очаги. На месте дежурят 22 пожарных-спасателя и 5 единиц техники.

Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

22 сентября в 06:28 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на горе близ города Раздан Котайкской области возник пожар.

На 20:30 часов в тушение пожара были задействованы 95 пожарных-спасателей, замдиректора Спасательной службы во главе с полковником С/с А.Хачикяном. из-за сухости травы, сильного ветра и сложного рельефа огонь добрался до границы Котайкской и Гегаркуникской областей. Для разработки плана и работ купирования пожара был разбит палаточный лагерь.

Благодаря усилиям спасателей был создан пояс безопасности вокруг лесных массивов.

Житель Еревана Алексан Самсонян участвовал в пожаротушении, задействовав собственную технику – квадроцикл и трактор.