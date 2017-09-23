Президент Армении принял Иосифа Кобзона

Президент Армении Серж Саргсян 23 сентября принял артиста СССР, первого зампреда комитета Госдумы РФ по культуре Иосифа Кобзона, который прибыл в Ереван для участия в организованном в Ереване в честь своего 80-летия благотворительном концерте «Вместе».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал гостя и, пользуясь случаем, вновь поздравил его с юбилеем.

За значительный вклад в укрепление армяно-российских дружественных отношений и в дело развития культурных связей президент Армении наградил Иосифа Кобзона высокой государственной наградой - Орденом Почёта.