Президент НКР посетил Союз воинов-освободителей Арцаха

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 23 сентября посетил Союз воинов-освободителей Арцаха и встретился с руководством и группой членов организации во главе с председателем Союза Самвелом Карапетяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся государственного и армейского строительства, ситуации на границе, патриотического воспитания молодого поколения.

Особое внимание было уделено реформам, проводимым в связи с введением в действие новой Конституции страны.

Саакян отметил, что Союз воинов-освободителей Арцаха имеет особую роль в общественной жизни страны, подчеркнув актуальность обсуждений с представителями организации различных важных вопросов.