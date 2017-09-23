Глава СК Армении Агван Овсепян провел встречи с председателями СК РФ и Беларуси

Возглавляемая председателем Следственного комитета Республики Армения Агваном Овсепяном делегация 22-го сентября в Москве приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию со дня организации Следственного комитета РФ и 300-летию создания в России системы следственных органов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в ходе рабочего визита А.Овсепян провел переговоры с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем в формате тет-а-тет, в ходе которых обсуждались широкой круг представляющих обоюдный интерес вопросов, касающихся повышения эффективности межведомственного сотрудничества. Собеседники придали важность тесному сотрудничеству и оказанию правой помощи по уголовным делам.

Помимо этого, обсуждались вопросы, касающиеся организации и повестки предстоящего в октябре 2017 года в Ереване совместного заседания коллегий Следственных комитетов трех стран - Республики Армения, Российской Федерации и Республики Беларусь.

По итогам встреч достигнуты конкретные договоренности.