В КНДР произошло землетрясение, которое может быть последствием взрыва



В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4. Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости» Сообщается, что землетрясение может быть последствием взрыва.