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В КНДР произошло землетрясение, которое может быть последствием взрыва


В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости»

Сообщается, что землетрясение может быть последствием взрыва.

 



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