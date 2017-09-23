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Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города Степанакерта


23 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города Степанакерта. Об этом «Арменпресс» сообщили с Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства посетил столичный парк имени Степана Шаумяна и возложил венок к памятнику Шаумяну.
На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, исполняющий обязанности премьер-министра Араик Арутюнян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, делегация мэрии города Еревана, другие должностные лица.

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