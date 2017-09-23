СМИ сообщили об успешном испытании Ираном баллистической ракеты
Иран провел новые испытания баллистической ракеты, дальность полета которой превышает две тыс. километров.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на иранский телеканал “Press-TV”.
Испытание баллистической ракеты было проведено поздно вечером на кануне, однако точное место запуска неизвестно.
"Пресс-ТВ" отмечает, что испытание ракеты, которая способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета свыше двух тыс. километров, было успешным.
В феврале этого года Тегеран уже производил запуск баллистической ракеты средней дальности. После проведения Ираном испытаний президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного ответа на действия Тегерана.