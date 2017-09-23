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В Греции разбился частный самолет. Есть жертвы


Сверхлегкий частный самолет разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Афинское агенство новостей AMHA.

Сообщается, что погибшие муж и жена. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест.

Поздно вечером спасатели наши обломки самолета и тела погибших.

Причины происшествия пока неизвестны.



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