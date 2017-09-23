В Греции разбился частный самолет. Есть жертвы
Сверхлегкий частный самолет разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Афинское агенство новостей AMHA.
Сообщается, что погибшие муж и жена. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест.
Поздно вечером спасатели наши обломки самолета и тела погибших.
Причины происшествия пока неизвестны.
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