Фонд развития Армении назначил официальных представителей в США и Украине

Фонд развития Армении (ФРА) назначил своих официальных представителей в США и Украине. Соответствующие меморандумы заключены в ФРА.

«К нам присоединились еще двое. У нас большие ожидания от сотрудничества. Оба владельцы крупных транспортных организаций, готовые доставлять грузы по льготным ценам или даже по себестоимости. Это для нас важно, так как перевозка значительно повышает цену армянских товаров”, - отметил исполнительный директор ФРА Авак Авакян.

Как сообщили «Арменпресс» в информционной службе ФРА, одним из них назначен член правления Армяно-американского бизнес-совета и основатель компании «Global USA» Микаел Айрапетян. Он будет официальным представителем ФРА в Калифорнии.

Компания «Global USA» имеет лицензии на организацию воздушных, морских и наземных перевозок в США и по принципу “одного окна” предоставляет все услуги по экспорту и импорту.

«Специалист компании по торговле и продажам, контролирующий весь процесс, также готов содействовать армянским экспортерам” – отметил новоназначенный представитель ФРА. « Наши специалисты готовы помочь в выходе на американский рынок, - сказал М. Айрапетян.

Вторым меморандумом председатель благотворительного фонда “Армянская инициатива” Айк Агванян назначен официальным прдставителем ФРА в Украине. Руководимая им компания “Континентал сервис” также занимается грузоперевозками.

«У нас уже есть предварительные расчеты, начали переговоры с оптовиками о закупках. Украинские партнеры заинтересованы в армянских продуктах, консервах, фруктах, продукции легкой промышленности. Хочу также втянуть в работу молодых армян Украины для продвижения армянских товаров в регионах”, - отметил представитель ФРА в Украине Айк Агванян.

Официальные представители взяли на свбя и функцию привлечения инвестиций.

Желающие могут обратиться к ФРА для установления контактов с зарубежными странами.