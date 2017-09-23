Фильм воодушевит людей на объединение против геноцидов. Интервью оскароносного режиссера Терри Джорджа агентству “Арменпресс”

Многолетние усилия по экранизации в Голливуде фильма о Геноциде, которые проваливались усилиями турецкого лобби, увенчались успехом только в 2016 г., когда на экраны вышел фильм “Обещание” о Геноциде армян в Турции. Его снял режиссер Терри Джордж, автор другого фильма - о геноциде в Руанде “Отель ”Руанда”. 22 сентября известный режиссер в Ереване присутствовал на символическом представлении “Наше обещание”, рассказывающем о фильме “Обещание”. После представления «Арменпресс» побеседовал с оскароносным режиссером.

-Сначала позвольте поблагодарить Вас за фильм “Обещание”. Он действительно взволновал нас всех.

Я тоже благодарен. Для меня большая честь снять этот фильм и показать его здесь, в Армении.



- Это не первый Ваш фильм о геноциде. Первым был “Отель “Руанда”. Чем этот фильм отличается для Вас от того, первого?

- Когда я собирался снимать “Отель “Руанду” и читал о геноциде в Руанде, я прочитал и о Геноциде армян, об усилиях по его сокрытию, о том, каких “удач” добилось правительство Турции в стремлении скрыть преступление. Наш фильм, наконец, показал эту историю на экране. Это для меня действительно было большим почетом, и я не мог отказаться. Кирк Кркорян и компания Survival Pictures дали мне бюджет и возможность создания этой эпической вещи.

- Перед тем как начать съемки, Вы долго изучали историю Геноцида. Прочитали много книг, просмотрели фильмы. Что Вам запомнилось больше всего и воодушевляло Вас в работе?

Я изучил много литературы, но больше всего запомнилась работа архиепископа Григориса Палакяна “Армянская голгофа”. Он был одним из тех, кого арестовали, потом ему удалось бежать, спастись от гибели. Написанная им автобиографическая книга, переведенная внуком Питером Балакяном, и вдохновила меня.



Фильм - еще одна возможность рассказать миру о Геноциде армян и тем самым способствовать недопущению новых геноцидов. Как Вы думаете, Вы достигли этой цели?

У нас получился фильм, который рассказывает о том, что было в прошлом. Но я думаю, что фильм очень современен, поскольку, когда мы смотрим на то, что было, понимаем, что подобное повторяется и сегодня. Я надеюсь, что фильм воодушевит людей объединиться против геноцидов, которые сейчас происходят в Мьянме, Центрально-африканской республике, с езидами в Ираке. Это ведь не просто фильм. Мы начали движение против геноцидов. И я надеюсь, что мы в какой-то мере достигли цели.

- Это Ваш первый визит в Армению? Вы были у мемориала Геноцида?

Это мой второй визит. Впервые я был здесь 4 года назад. Как и в первый раз, я пойду к мемориалу, посажу дерево. Это в самом деле трогательный момент. Я обязательно пойду туда.



Беседовала Аракс Касьян