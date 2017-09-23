Серж Саргсян направил поздравительную телеграмму заслуженной артистке РА Шушан Петросян

Президент Республики Армении Серж Саргсян направил поздравительную телеграмму заслуженной артистке Армении Шушан Петросян в связи с ее днем рождения, пожелав ей здоровья, счастливой жизни и новых творческих удач. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.

“Вы одна из тех представляющих песню работников искусства, кто заслуженно пользуется любовью и уважением нашего народа. Вместе со своими молодыми сверстниками вы стояли у истоков национального пробуждения и независимой государственности. Вам выпало счастье участвовать в создании культурного портрета новой Армении, а Ваш чарующий голос и неповторимое исполнение стали новым словом, новым качеством армянского вокального искусства.Ваши многочисленные исполнения песен о Родине, об армянской армии, о лучших и благородных чувствах человека являются непреходящей ценностью в сокровищнице армянской песни”, - сказано в поздравительной телеграмме Президента Республики.