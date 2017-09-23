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Армянские борцы греко-римского стиля завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира среди армейских команд


Борцы классического стиля завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира среди армейцев. Как сообщает «Арменпресс», представитель Армении в весе  66  кг Карен Асмарян в финале победил российского борца Алексея Килянкина.

Армен Акопян в весе 71 кг в финальном поединке проиграл другому российскому борцу, Адаму Кутаку со счетом 1:3 и стал обладателем серебряной медали.

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