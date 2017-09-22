Спасатели МЧС Армении примут участие в  учениях НАТО «Босния и Герцеговина 2017»

22 спасателя МЧС Армении примут участие в учениях НАТО «Босния и Герцеговина 2017», организованных EADRCC.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в состав армянской делегации вошли представители управлений спасательных сил, а также защиты населения и организации работ по ликвидации последствий катастроф Спасательной службы, водные спасатели Гегаркуникской области, пожарные из Ширака, а также сотрудники Центра медицины катастроф

Согласно плану учений, будут отработаны действия при наводнениях, оползнях и землетрясениях.