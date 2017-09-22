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Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Австралии Гледис Береджиклян награждена медалью «Мхитар Гош»


Указом президента Армении Сержа Саргсяна, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Австралии Гледис Береджиклян награждена медалью «Мхитар Гош». Как сообщает Арменпресс, она награждена за государственную и общественно-политическую деятельность, а также значительный вклад в сферах дипломатии, права и политики.

Береджиклян является первым армянским деятелем, занявшим пост премьер-министра штата Австралии. До этого она была министром финансов штата.



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