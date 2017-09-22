Азербайджан – открыто пропагандирующая армянофобию страна: вице-спикер НС Армении

Вице-спикер Национального Собрания, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Чехия Эдуард Шармазанов 22 сентября встретился с делегацией во главе с руководителем группы дружбы Чехия – Армения Палаты депутатов парламента Чехии Р.Бёнишем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на встрече присутствовали также депутаты НС М.Есаян, Г.Меликян, В.Бостанджян и Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в РА П.Микиска.

Э.Шармазанов, приветствуя гостя, поздравил его с высокой наградой Президента РА – медалью “Мхитар Гош” и подчеркнул, что велик личный вклад г-на Бёниша в развитие межпарламентских отношений и особенно в принятие Палатой депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 г. резолюции, осуждающей Геноцид армян.

“Ваша инициатива явилась инициативой смелого, верного идеологическим и демократическим ценностям человека, что по достоинству было оценено нашей страной, властями и народом”, - заявил вице-спикер НС.

Коснувшись стабильного развития отношений двух стран, Э.Шармазанов заметил, что это хороший пример того, как, будучи в составе ЕАЭС, Армения может иметь развивающиеся отношения со странами-членами ЕС. В этом контексте вице-спикер выразил готовность и впредь содействовать еще большему развитию и углублению армяно-чешских межпарламентских отношений.

Э.Шармазанов затронул армяно-турецкие отношения и урегулирование нагорно-карабахской прблемы.

“Наш мессидж цивилизованному миру ясен: в армяно-турецких отношениях для нас неприемлемы предусловия Турции, ее прихоти в футбольной дипломатии. В лице Эрдогана мы видим непонятную и отступающую от демократии администрацию”, - отметил г-н Шармазанов и добавил, что Азербайджан продолжает идеологическую линию Турции.

По вице-спикеру НС, выступление президента Азербайджана на Генассамблее ООН показало, что Азербайджан – открыто пропагандирующая армянофобию страна, вся идеология которой опирается на расизм и армяноненавистничество.

Э.Шармазанов подтвердил, что наша страна привержена демократическим ценностям и неуклонно движется по пути развития демократии.

Р.Бёниш поздравил армянский народ с 26-й годовщиной Независимости РА.

“Уже 10 лет я посещаю Армению и очень полюбил вашу страну. Вчера я заметил, какие перемены произошли за последний год, как развилась ваша страна”, - отметил руководитель группы дружбы Чехия – Армения.

Говоря о нагорно-карабахской проблеме, он отметил: “За последние годы позиция Армении в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта стала в Чехии более понятной”.