Виген Саргсян принял делегацию конгрессменов США

Министр обороны Армении Виген Саргсян 21 сентября принял делегацию конгрессменов США, в составе которой сопредседатели комиссии по армянским вопросам Конгресса Френк Паллоне и Джек Спир, конгрессмены Анна Эшу, Тулси Гебрд и Джим Сенсенбренер.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщили в управлении информации и по связям с общественностью Министерства обороны.

Во время встречи В. Саргсян представил конгрессменам программы сотрудничества между Арменией и США в области обороны.

В частности, высоко оценив уровень этого сотрудничества и традиционные практические связи между военными ведомствами двух стран, министр обороны РА подчеркнул важность помощи, предоставляемой США в сфере международного миротворчества, военного образования, консультативного и экспертного содействия, в осуществлении реформ в ВС РА и укрепления сотрудничества в военной сфере.

По просьбе гостей, В. Саргсян обрисовал ситуацию на армяно-азербайджанской и арцахско-азербайджанской границах, милитаристскую политику Турции и Азербайджана и ответил на вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Конгрессмены, в свою очередь, рассказали о результатах своего визита в Арцах и выразили готовность прилагать и дальше усилия для развития двусторонних армяно-американских отношений, а также справедливого и мирного решения конфликта.