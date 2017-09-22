В рамках визита в Нью-Йорк министр ИД Армении Э. Налбандян встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтманом. Об этом сообщили «Арменпресс” в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече обсуждались усилия, предпринимаемые Арменией и Минской группой ОБСЕ для исключительно мирного решения карабахского конфликта.