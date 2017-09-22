21 сентября 2017 г. Республика Армения и все армянство праздновали 26-летие Дня Независимости Республики Армения. Примечательно, что накануне этого замечательного праздника состоялось заключительное заседание VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность». По своей содержательности, формату и озвученным проблемам можно с уверенностью сказать, что форум был безпрецедентным. В его работе приняли участие более 1800 представителей Диаспоры из России, США, Франции, Аргентины, Канады, Ливана, Сирии, Ирана, Турции и Грузии. Нам еще предстоит осмыслить содержание выступлений Президента, Председателя Национального Собрания, Премьер-министра РА, наших сестер и братьев из Диаспоры. Однако, бесспорно, что красной нитью через все выступления были вопросы развития экономики Армении, противостояние региональным и глобальным вызовам внешней политики, нацеленной на устранение последствий Геноцида армян и сохранение армянства. И вот на фоне этих гуманистических по своей сути мероприятий с далеких берегов Ист-Ривер прозвучала очередная воинственная речь азербайджанского султана – Ильхама Алиева. Увы, несмотря на цинизм, лицемерие и лживость утверждений, которые дают полное основание проигнорировать сей пасквиль, тем не менее оставить без реагирования его речь нельзя, ибо она была произнесена с высокой трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Итак, о чем же поведал миру апшеронский правитель. «Армения совершила геноцид против азербайджансцев в Ходжалы. Ходжалинский геноцид уже официально признан более чем 10 странами. 26 февраля 1992 года Армения совершила военное преступление, убив 613 мирных жителей, среди которых 106 женщин и 63 ребенка», – заявил И.Алиев. А что же было на самом деле? Для развенчивания этой гнусной лжи сошлюсь на некоторые независимые иисточники. Так, обратим внимание читателей на выдержку из интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталибова чешской журналистке Дане Мазаловой («Независимая газета», 02.04.1992 г.) Вопрос – Что вы думаете о событиях в Ходжалы, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял в ноги, чтобы они не могли уйти дальше. Потом добавили топором, 29 февраля мои коллеги снимали их. Во время новых съемок, 2 марта, эти же трупы оказались скальпированы. Какая то странная игра... Ответ – Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента... Если я заявляю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений таков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям. Или просто договориться, что мирные жители уходят. Такая практика была все время».

В апреле 1995 года в чешском еженеделнике «Экспресс» Дана Мазалова писала: «В середине марта 1992 года азербайджанский оператор и журналист Чингиз Мустафаев, с которым мы дружили, показывал мне у себя дома в Баку сырой видеоматериал, отснятый им в феврале на подступах к Агдаму. Хочу особо подчеркнуть, что Чингиз был единственным оператором, который снимал погибших там людей. Но кадры, показанные мне Мустафаевым, не имели ничего общего с теми видео- и фотокадрами, которые азербайджанская сторона представляет сейчас всему миру как его съемки».

Отметим также, что во время второго полета в район массового убийства людей, 2 марта 1992 года журналисты заметили, что положение тел на земле и степень повреждений и ранений, по сравнению с первым осмотром, разительным образом изменились. И это было на территории, полностью контролируемой до лета 1993 года Народным фронтом Азербайджана. Данное обстоятельство настолько поразило Мустафаева, что он проинформировал об этом лично президента Муталибова, который к тому времени уже явно догадывался о причинах трагедии. Муталибов ответил во истину пророческими словами: «Чингиз, никому не говори ни слова о том, что приметил неладное. Иначе тебя убьют». Сомневаясь в том, что это дело рук армянской стороны, Мустафаев начал независимое расследование. Однако, после своего сообщения в информагентство «ДП-Пресс» в Москве о возможной причастности азербайджанской стороны к преступлениям против ходжалинцев, журналист был убит 15 июня 1992 г. недолеко от Агдама при невыясненных обстоятельствах.

Приведем несколько цитат очевидцев о событиях тех дней. Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов, указав, что армянская сторона оставила коридор для вывода мирных жителей, вопрошает: «Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям... Нападение на Ходжалу не было внезапным, о том, что оно готовится, было хоро­шо известно в Баку. Знали здесь и об «аскеранском коридоре», оставленном Арм­янской стороной для эвакуации мирных жителей» («Огонек», № 14-15, 1992 г.).

Ягуб Мамедов, председатель Верховного Совета Азербайджана: «в инервью корреспонденту азербайджанского телевидения Я. Мамедов откровенно заявил, что ему хорошо известны те, на чьей совести ходжалинская трагедия. Речь шла не об армянской стороне» («Огонек», № 14-15, 1992 г.).

Салман Аббасов, 56-летний житель Ходжалы: «За несколько дней до случившейся трагедии армяне по рации неоднократно сообщали нам, что захватят город, чтобы мы его оставили, – превозмогая боль в ногах, говорит Салман ... – Вертолеты долгое время не прилетали в Ходжалы, и было неясно, думает ли кто-нибудь о нашей судьбе, интересует ли она кого-нибудь, никакой помощи мы практически не получали. Более того, когда можно было вывести из города женщин, детей и стариков, нас отговаривали. Обещали, что в скором времени будет предпринята операция с целью захвата Аскерана и прорыва блокады Ходжалы. Не Дождались... Зачем же нас было обманывать, за что погибли наши дети, кто ответит за это?» (Ходжалы. Хроника геноцида. Баку 1993 г., стр. 31, издание Азернешр.сост.Эльмира Ахундова, редакторы Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев).

https://x-lit.ru/dana-mazalova

Думается, вышеизложенное не вызывает сомнений, что ходжалинская трагедия на совести фашиствующего в те годы Народного фронта Азербайджана. И на этом фоне кощунственно звучат циничные обвинения И.Алиева о причастности армянской стороны и тем более Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна к этой трагедии. С точностью до наоборот: как раз в эти годы Серж Саргсян вел непримаримую борьбу с преступной верхушкой Народного фронта Азербайджана, с откровенными военными преступниками. Заметим, что И.Алиев, не предав их суду за совершенные преступления и ходжалинский геноцид, за сокрытие организаторов этого военного преступления, по сути, стал соучастником этих злодеяний. В этом же приснопамятном выступлении апшеронский правитель сокрушается: «В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана... В нашем случае данные резолюции не выполняются 24 года. Это двойные стандарты, и это неприемлемо. На Армению должны быть наложены международные санкции». По этому вопросу напомним лишь разъяснения Владимира Казимирова (в 1992-1996 годах руководитель российской посреднической миссии, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России): «Все они (резолюции Совбеза ООН по Нагорному Карабаху – А. Г.) были провалены, не выполнены. Не выполнены кем? Азербайджаном. Весной 1993 года армяне захватили Кельбаджар. Успех этой операции обеспечил армянам еще один мост между Карабахом и Арменией, помимо Лачинского коридора. После этого Азербайджан проявляет инициативу, чтобы этот вопрос обсудил Совет Безопасности ООН. Совбез принимает 30 апреля 1993 года резолюцию 822 по Нагорному Карабаху. Баку рассчитывал, что резолюция будет содержать требование к армянам освободить занятые азербайджанские территории. Но азербайджанская сторона при этом не учла, что этому требованию в документе будет предшествовать ключевое требование: немедленно прекратить огонь, военные действия и даже «враждебные акты». А что такое «враждебные акты»? Блокада армянских территорий — энергетическая, экономическая, транспортная. Вот этого Баку не ожидал». Дальше-больше. После принятия 822-й резолюции по инициативе Казимирова американцы, турки вместе с Россией обратились ко всем трем сторонам конфликта с вопросом в письменном виде: «Готовы ли вы к полному выполнению резолюции 822?». «Ереван и Степанакерт, – как утверждает В.Казимиров, – дали согласие. Баку предпочел вообще не давать ответа. Потому что он надеялся все-таки одержать победу». Думается, что и с утверждениями о невыполнении Арменией четырех резолюций Совбеза ООН, Алиев, несомненно, опростоволосился.

Не выдерживает никакой критики и беспомощно-нервное причитание азербайджанского султана о том, что «... это корумпированное, несостоявшееся государство, управляемое деспотичным средневековым режимом, может позволить себе на протяжении многих лет нарушать международное право, игнорировать международное право, игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН и заявления ведущих стран мира?» Откровенный нонсенс: о деспотии говорит И.Алиев в условиях, когда за его выступлением в гордом одиночестве внимательно млели – султанша, то бишь первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ханым Лейла Алиева, которая во время выступления своего папаши гримасничала и делала селфи. Ведь убитые и раненные, о которых с трибуны Генассамблеи пекся их кумир, для них чужие. О нравах «средневекового Азербайджана» ничего утверждать не можем, потому что государство это появилось на свет в 1918 году. Другое дело, что по своим нравам современная Азербайджанская Республика в сознании всех здравомыслящих людей ассоциируется с мрачным Средневековьем. Но это тема отдельного анализа.

О чем же еще оповестил Ильхам Гейдар оглы в своем спиче? Касаясь четырехдневной апрельской войны 2016 года, он заявил: «В апреле прошлого года Армения совершила очередное военное преступление на линии соприкосновения, атаковав наши села. Как результат этой атаки, шесть азербайджанских гражданских лиц были убиты, среди них один ребенок и 26 гражданских лиц были ранены». В чем же логика, когда Алиев в начале этого же своего выступления говорит: «Армения делает все, чтобы сохранить статус-кво неизменным, блокирует субстантивные переговоры», а далее сокрушается, ссылаясь на «атаки» армянских вооруженных сил. Тогда какого черта, по какой такой логике Армении «атаковать азербайджанские села». Но на этом он не останавливается: «В результате успешного контрнаступления Азербайджан освободил некоторые территории в трех оккупированных районах – Агдере, Физули и Джабраиле и водрузил свой национальный флаг на освобожденных территориях. Армянское руководство не должно забывать этот урок. В противном случае итог следующей армянской провокации будет еще более болезненным для них». Да, Армения, безусловно, извлекла уроки после апрельской войны, особенно прочитав письмо главы Генштаба Азербайджана Садыкова о реальном количестве людских потерь азербайджанской армии: со 2 по 6 апреля 2016 года потери ВС Азербайджана составили 558 убитых (в 5,5 раза больше потерь ВС Нагорно-Карабахской Республики – А. Г.) и 1293 раненных. Ниже приведем текст письма начальника Генштаба ВС Азербайджана (копия подлинника прилагается).

Министру обороны Азербайджанской республики, генерал-полковнику З. Гасанову

Уважаемый господин министр,

Докладываю Вам, что в период с 2 по 6 апреля общие потери личного состава ВС АР составили 558 убитых и 1293 раненных военнослужащих. 58 из раненных военнослужащих находятся в крайне тяжелом состоянии. Из 558 погибших военнослужащих личности 52 идентифицировать не представляется возможным.

205 из погибших являются военнослужащими спецназа МО. 98 из них погибли во время наступательных боевых действий, осуществляемых в Талиш-Агдеринском (Мартакерт), 32 — Физули-Джебраильском, а 75 — в центральном направлениях.

В целях искоренения отрицательной критики в отношении Вооруженных сил со стороны населения АР, дальнейшего падения морально-боевого духа личного состава армии и панических настроений среди личного состава предлагаю:

Передачу трупов погибших военнослужащих ВС АР не осуществлять одновременно (около 60 в неделю). Церемонии погребения части погибших военнослужащих по согласованию с родителями производить в ночные часы — под контролем. Семьям погибших из фонда МО перечислить по 5 тыс. манатов.

Данная докладная записка начальника генерального штаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова, а также многочисленные оценки, постоянно встречающиеся в азербайджанской прессе и, в особенности, в социальных сетях, говорят о том, что в Азербайджане существует серьезная проблема реальной оценки продуктивности собственной политики. Существует проблема в честности и уважении друг к другу, проблема невозведения лжи до уровня государственной политики, проблема дачи реальной оценки фактам. Все то, чего так последовательно избегал алиевский режим и, как результат, получил общество с пораженческими настроениями. Народ, который теперь уже требует признать поражение. И это требование день ото дня становится все более слышимым.

Генерал-полковник Н.Садыков

Думается, что дальнейшие комментарии излишни.

Наш неугомонный апшеронский сосед-«буревестник» продолжил свое лживое кликушество так: «Четвертого июля 2017 года целенаправленная атака Армении (которая с его же слов хочет сохранить «статус-кво» – А. Г.) на село Алханлы в Физулинском районе с использованием 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов и гранатаметов привела к смерти двух гражданских лиц – двухлетней Захры и ее бабушки. Седьмого августа 2017 года армянскими солдатами был ранен 13-летний мальчик в Товузском районе, граничащем с Арменией. Международное сообщество должно остановить армянский фашизм и террор». Что это, если не классическое проявление цинизма. Ведь кровь двухлетней Захры и ее бабушки на совести азербайджанских вояк, их командиров и, наконец, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, которые не гнушаются использовать свое гражданское население в качестве живого щита во время обстрелов территории Арцаха. Ведь Минситерство иностранных дел Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) представило видеокадры, в которых четко просматривается, что 4 июля с.г. вечером азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах. Причем впервые после апрельской агрессии 2016 г. ВС Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов. И как справедливо указывалось в заявлении МИД Республики Арцах: «Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженногсти на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса».

Уж никак нельзя оставить без реагирования и другой мерзкий выпад апшеронского султана, где он наставляет международное сообщество «остановить армянский фашизм и террор». И об этом говорит президент Азербайджана, который демонстративно, наплевав на все гуманитарные, человеческие и в прямом смысле на военные законы, вручает государственную награду своему спецназовцу-головорезу, обезглавившему в ходе апрельской войны 2016 г. служившего в Армии обороны Арцаха езида Кярама Слояна. Убийца после этого варварского преступления ездил с его отрубленной головой своей жертвы по селам и позировал перед фото- и видеокамерами. Тот же И.Алиев, пользуясь двойными стандартами ООН и европейских структур (как справедливо заметило электронное издание https://novostik.com), полностью игнорируя приводимые правозащитными организациями вопиющие факты насаждаемого им тоталитаризма, фашизма и расизма, на факт возведения в национальные герои Азербайджана другого офицера-убийцы – Рамиля Сафарова, который в Будапеште топором обезглавил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, сегодня с трибуны Генассамблеи ООН, издеваясь над аудиторией, заявляет: «Развитие демократии, защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства. В Азербайджане полностью обеспечиваются все фундаментальные свободы, включая свободу выражения, свободу СМИ, свободу собраний, свободу вероисповедания».

Что это? Лицемерие, цинизм или глубокая амнезия о чинимых преступлениях против инакомыслящих журналистов, все еще томящихся в тюрьмах Азербайджана? Нет, еще раз нет. К сожалению, это понимание той банальной и старой, как свет истины, что деньги, даже подмоченные нефтью, не пахнут. Более того, за все прошедшие годы они у самых разных европейских, да не только, депутатов и чиновников, вызывали у разнокалиберных политиков временную потерю политического зрения. Но, в конце концов, ростки разума пробили путь к торжеству справедливости. Речь о недавней публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (ОСССRР) о мошеннической схеме при участии властей Азербайджана по отмыванию крупных сумм, под которой имеются прочная документальная база. Об этом агентству РИА новости заявил (https://ria/ru/world/20170905/1501837158/html) исполнительный директор ОСССRР Пол Раду. Примечательно, что до этого влиятельная английская газета Gardian, ссылаясь на свое расследование, заявила, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, с помощью которой «отмыли» 2,9 млрд долларов через британские подставные фирмы. Этой порочной схеме дали название «Азербайджанская прачечная» (Azerbaijani Laundromat). Подробности о новых коррупционных деяниях клана Алиева были опубликованы и на сайте Радио Свобода (http://www.svoboda/org/a/28718341/html). В расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности есть множество других фактов о политической коррупции. К примеру, господин Эдуард Литнер (немецкий политик, который возглавлял комиссию наблюдателей на выборах прездента Азербайджана в 2012 году и далее признал, что выборы были честными и соответствовали всем процедурам, ни в чем не уступали выборам в Германии) по данным ОСССRР получил за свои услуги 61 тысяч евро.

Азеры не остались в долгу и перед Лукой Волонте, который уж больно постарался за непринятие критического доклада ПАСЕ по поводу ситуации с парвами человека, и эта миссия им была успешно выполнена. За свои услуги Волонте получил около 3 миллионов евро. Такие вот дела. И после этого непревзойденный исказитель действительности Апшеронский султан с трибуны Генассамблеи ООН лицемерно и цинично заявляет: «Вопрос в том, как это коррумпированное, несостоявшееся государство... может позволить себе на протяжении многих лет нарушать международное право». Как говорится, язык – без костей, а политическое хамство – без границ.

Надеюсь, что в свете вышеизложенного очень глубокомысленно и убедительно прозвучали слова Президента Армении с высокой трибуны 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 года: «Уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилаь в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны. Уже на протяжении лет мы сигнализируем об этом в ряде занимающихся вопросами расизма и ксенофобии профессиональных межправительственных и неправительственных организаций. Все это приводит нас к тому убеждению, что реализация права народа Арцаха на самоопределение имеет жизненное значение. В этом вопросе я выражаю единую точку зрения не только Армении и Арцаха, но и армянства всего мира. Я привез этот месседж из Еревана, где в эти дни проходит конференция Армения-Диаспора".

Для всех нас не ново, что в основе внешней политики Азербайджана – цинизм, лицемерие и ложь. И думается, что об этом должно быть оповещено международное сообщество и сейчас, незамедлительно в ходе проходящей 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ведь уже очевидно, что Ильхам Алиев готовит информационную базу для развязывания войны против Арцаха. Увы, в этой кровавой затее он будет не одинок: несомненно, что в союзники Азербайджану запишутся те из центров силы мировой политики, которые мечтают создать зону хаоса и нестабильности по всему периметру государственной границы Российской Федерации.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, председатель партии «Национальное Единение»

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