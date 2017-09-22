СБ ООН: курдский референдум может дестабилизировать Ирак

Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана - угроза стабильности Ирака, он может затруднить борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в четверг заявлении для печати Совета Безопасности ООН.

Как отмечается в документе, государства - члены Совбеза "выразили обеспокоенность относительно возможного дестабилизирующего влияния в связи с планами регионального правительства Курдистана провести на следующей неделе в одностороннем порядке референдум". В заявлении подчеркивается, что "референдум, как планируется, состоится в то время, когда продолжаются операции против ИГ, важную роль в которых играют курдские формирования, и может помешать попыткам обеспечить безопасное и добровольное возвращение 3 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц".

СБ ООН подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака и призвал решать все спорные вопросы между региональными властями Иракского Курдистана и Багдадом "в соответствии с положениями конституции Ирака, путем диалога и на основе компромисса, при поддержке международного сообщества".

Ранее в четверг власти Иракского Курдистана официально подтвердили, что намерены провести референдум о независимости в назначенные ранее сроки, 25 сентября.