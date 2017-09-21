Сержу Саргсяну направили поздравительные телеграммы Папа Римский, Дональд Трамп и другие мировые лидеры

По случаю 26-летия Независимости президенту Армении Сержу Саргсяну поступают поздравления со всего мира – от глав государств, международных организаций, духовных лидеров и др.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, поступила поздравительная телеграмма от главы Римско-Католической церкви Франциска.

«Ваше Превосходительство, День Независимости дает повод пожелать Вам и Вашим соотечественникам мира и процветания. Да поможет Всемогущий Господь вашим усилиям в в построении более сплоченного и единого общества, придав уверенности молодежи.

С этими пожеланиями воздаю молитвы Всевышнему о благословении Вас, Вашей стране и всему армянскому народу», - говорится в телеграмме Папы Римского.

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Уважаемый президент,

От имени правительства и народа Соединенных Штатов поздравляю Вас и народ Армении с 26-летием Независимости, которое отмечается 21 сентября.

В этом году мы отмечаем также 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Со дня обретения независимости мы работали сообща во имя демократии и экономики Армении. Мы готовы продолжить наше содействие Армении в вопросе реализации новой конституции и перехода к парламентской системе управления страной. Мы также высоко ценим участие Армении в международных миротворческих действиях и учениях НАТО и других многонациональных сил, в частности, в состоявшихся этим летом учениях «Достойный партнер», возглавляемых американской стороной.

Мы ценим помощь Армении в вопросе сирийских беженцев.

Еще раз поздравляю Вас и армянский народ с праздником и с прогрессом в демократии, безопасности и стабильности в регионе. С наилучшими пожеланиями – президент США Дональд Трамп».



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Главу Армении поздравил председатель Китая Си Цзиньпин.

«Ваше превосходительство, от имени правительства, народа Китая и своего лично Вам и в Вашем лице – дружественному народу Армении шлю сердечные позравления с Днем Независимости и наилучшие пожелания.

Под Вашим руководством в Армении сохраняется политическая стабильность, развивается национальная экономика и повышается благосостояние народа.

Китайская сторона искренне радуется успехам Армении в социально-экономической сфере.

Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений и готов воспользоваться возможностями инициативы «Один пояс, один путь» и приложить с Вами дальнейшие усилия, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество во всех сферах достигли новых уровней – во благо наших народов. Желаю Армении процветания, а ее народу – счастья.

Желаю Вам крепкого здоровья и всех благ».

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«Рада направить Вам, Ваше Превосходительство, поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего национального праздника и пожелать счастья Вашему народу», - говорится в телеграмме ЕЕ Вличества королевы Соединенного Королекства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы Второй.

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«Этот год особый для армяно-германских отношений. 25 лет назад наши страны установли дипломатические отношения.

Германия приветствует завершение переговоров по Соглашению о новом и всеобъемлющем сотрудничестве РА и ЕС, и в дальнейшем готова содействовать интеграции Армении в евроатлантическое общество. Желаю лично Вам крепкого здоровья, а Армении – мирного, свободного и благополучного будущего», - говорится в телеграмме президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Сержа Саргсяна поздравили премьер Японии Синдзо Абе, президент Бразилии Мишель Абе, президент Австрии Александр Ван дер Белле, президент Индии Рам НатКовинд, президент Сингапура ХалимаЙакоб, президент Киргизии АлмазбекАтамбаев, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, м Беларуси Александр Лукашенко, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер Грузии Георгий Квирикашвили, президент ИСладнииСерджиоМатарелла, президент Мексики Энрике Пенья Нието, президент Болгарии Румен Радев, король Сацдовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, король Марокко Мухаммед Шестой, президент Туркменистана ГурбангулыБердымухаммедов, президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Серж Саргсян продолжает получать поздравления по случаю праздника.