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В сплочении мы сможем построить страну своей мечты – послание премьера Карена Карапетяна


Премьер-министр Карен Карапетян направил послание по случаю 26-летия  независимости Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в послании, в частности, говорится:

Дорогие соотечественники,

Поздравляю нас всех с важнейшим праздником – Днем независимости Армении.

Эти 26 лет стали временем испытаний  для  страны и народа, но нам удалось укрепить устои молодой  независимости и пойти по пути развития.

Каждый этап развития приносит с собой новые вызовы, преодоление  которых укрепляло нашу страну, делая ее привлекательнее и конкурентнее. Диктат нового этапа – построить современную, развитую, Свободную, Безопасную, Справедливую и Умную Армению. 

Уверен, у  нас есть все для  достижения наших целей. В сплочении мы  сможем построить страну своей мечты, и хочу, чтобы  наши соотечественники в  Армении и в мировой диаспоре  были уверены в  этом»,  – говорится в  послании премьера Карена Карапетяна.

 



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