В сплочении мы сможем построить страну своей мечты – послание премьера Карена Карапетяна

Премьер-министр Карен Карапетян направил послание по случаю 26-летия независимости Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании, в частности, говорится:

Дорогие соотечественники,

Поздравляю нас всех с важнейшим праздником – Днем независимости Армении.

Эти 26 лет стали временем испытаний для страны и народа, но нам удалось укрепить устои молодой независимости и пойти по пути развития.

Каждый этап развития приносит с собой новые вызовы, преодоление которых укрепляло нашу страну, делая ее привлекательнее и конкурентнее. Диктат нового этапа – построить современную, развитую, Свободную, Безопасную, Справедливую и Умную Армению.

Уверен, у нас есть все для достижения наших целей. В сплочении мы сможем построить страну своей мечты, и хочу, чтобы наши соотечественники в Армении и в мировой диаспоре были уверены в этом», – говорится в послании премьера Карена Карапетяна.