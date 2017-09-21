Премьер Армении назначил замминистров

По решению премьер-министраРА Карена Карапетяна, назначены два замминистра труда и соцвопросов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата на вакантные должности назначены ТадевосАветисян и СмбатСаиян.

Должности стали вакантными после того как Джемма Багдасарян была избрана депутатом НС РА, а Ашот Маркарян ушел с поста согласно собственному заявлению.