Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Премьер Армении назначил замминистров


По решению премьер-министраРА Карена Карапетяна, назначены  два замминистра труда и соцвопросов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата на вакантные должности назначены ТадевосАветисян и СмбатСаиян.

Должности стали вакантными после  того как Джемма Багдасарян была избрана депутатом НС РА, а Ашот Маркарян ушел с поста согласно собственному  заявлению.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации