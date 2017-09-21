Давайте воздержимся от однобоких суждений и во всеобщем единении послужим укреплению Независимости – Арам I

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый призвал мировоеармянство во всеобщем единении послужить укреплению Независимости. Как передает Арменпресс, в ходе посещения воинского пантеонаЕраблурКатоликос Великого Дома Киликийского Арам Первый отметил, что Независимость – священная ценность, цель и обязанность каждого армянина.

«Мы обрели свободную, независимую Армению, и мы все – армяне Армении и Диаспоры – обязаны сделать так, чтобы наша независимость укреплялась. Основная часть миссии нашей церкви состоит именно в этом. Проследите историю до Сардарапата – наша церковь пошла в Сардарапат, чтобы защитить Веру и Родину. Так что давайте избавимся от мелочей, порой – нездорового критиканства,воздержимся от однобоких суждений и во всеобщем единении послужим укреплению Независимости», - сказал Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый

21 сентября Армения празднует 26-ю годовщину независимости страны. 26 лет назад в этот день армянский народ путем референдума сказал решительное «да!» независимого государства. На вопрос «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?» абсолютное большинство населения ответило положительно. Через два дня, 23 сентября решением Верховного Совета республики Армения была объявлена независимым демократическим государством.