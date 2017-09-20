Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-09-17

ЕРЕВАН, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 сентября, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 478.23 драм. Курс евро вырос на 0.97 драмa и составил 574.40 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.26 драм. Курс британского фунта вырос на 2.14 драмa и составил 647.91 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 44.77 драмa и составила 20135.69 драм. Цена серебра сократилась на 5.93 драмa и составила 263.69 драм. Цена платины сократилась на 158.38 драмa и составила 14606.68 драм.