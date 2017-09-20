Мое сердце разбито: Джеки Шпейер и другие конгрессмены США посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян

Члены делегации Палаты представителей Конгресса США и Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в США Григор Ованнисян 20 сентября посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, гости возложили цветы к памятнику святым великомученикам и воздали дань памяти о невинных жертвах.

Они также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспонатами и оставили записи в Книге памяти.

Конгрессмен США Джеки Шпейер поделилась своими впечатлениями, отметив: «Мое сердце разбито. Я очень взволнована. Мы не должны забывать, что произошло в 1915 году. К сожалению, сегодня во многих странах свободно разгуливает так называемый дух геноцида. Мы должны бороться, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Также я хотела бы поблагодарить правительство Армении, армян во всем мире за создание такого мемориального комплекса».