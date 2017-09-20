Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико
Ураган "Мария" обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).
Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа около 06.15 (13.15 мск).
В сообщении центра отмечается, что максимальная скорость ветра составляет около 182 километров в час. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час.
Ранее сообщалось, что ураган "Мария" ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности.
Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США.
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