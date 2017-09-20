Ураган "Мария" обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа около 06.15 (13.15 мск).

В сообщении центра отмечается, что максимальная скорость ветра составляет около 182 километров в час. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час.

Ранее сообщалось, что ураган "Мария" ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности.

Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США.