Французы подчеркнули женские прелести полупрозрачными топами с черным кружевом

Французский бренд женского нижнего белья и пляжной одежды Eres представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Об этом сообщается на сайте производителя.

Среди новинок — бра, трусики, комбидрессы, бюстье из прозрачного газа и гипюра классических цветов — белого, черного, экрю. Главные хиты коллекции — полупрозрачные топы, а также бюстгальтеры с плотными атласными чашками и высокие трусики pin-up в стиле 1950-х. Для ношения под облегающей одеждой предлагаются гладкие модели с минимумом декора. Белье изготовлено из натуральных, а также высокотехнологичных дышащих материалов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Eres основана в 1968 году во Франции, в настоящее время принадлежит владельцам дома Chanel братьям Вертхаймерам. Под этой маркой выпускается женское нижнее белье из шелка и других натуральных тканей с декором из кружева, а также купальные костюмы из инновационного текстиля, пляжная одежда и обувь как в регулярных сезонных, так и в лимитированных коллекциях.