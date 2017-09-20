Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии

Турция после приобретения комплексов С-400 у России начала переговоры о закупке аналогичных вооружений у Франции и Италии. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Столтенберга, он встретился вечером в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сообщил ему о начале переговоров с Францией и Италией о закупке систем ПВО SAMP/T производства итальянско-французского концерна Eurosam. "Посмотрим, каков будет итог этих переговоров, будем надеяться, что они к чему-нибудь приведут", - отметил генсек НАТО.





