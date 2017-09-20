Председатель НС Армении заверяет, что никакое решение не может быть выше волеизъявления народа Арцаха
“Никакие переговоры, решения или обсуждения не могут превалировать над свободным волеизъявлением народа Арцаха, его безопасностью и миром”,- заявил в своем выступлении на VI Всеармянском форуме председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.
“Это отправной пункт нашей политики, о которой говорил с трибуны ООН президент С. Саргсян”, - отметил А. Баблоян, передает «Арменпресс».
Как сказал председатель НС, безопасность и мир на границах Армении неотделимы от мира и безопасности Арцаха. Существование второго армянского государства – неоспоримая реальность.
“Арцах является также воплощением общеармянской мечты. Я не сомневаюсь – вы все уверены в боеспособности армянской армии. Наша армия усиливается ежедневно, в том числе и благодаря вашим усилиям, потому что ни один армянин, живи он в самом глухом углу планеты, не может быть безразличен к нашей армии. Именно это лежит в основе идееологии “Народ-армия”.
Он подчеркнул, что власти Армении очень хорошо понимают, какие вызовы стоят перед государством. “Мы в первую очередь исходим из наших интересов и целей, используя для этого дипломатические средства и возможности”, - сказал председатель НС.
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