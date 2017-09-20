Налбандян встретится в Нью-Йорке с министром ИД Азербайджана Мамедьяровым

Прибывший 19 сентября, с делегацией, во главе с президентом РА, министр ИД Армении Э. Налбандян продолжает принимать участие в работе 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по печати, информации и по связям с общественностью МИД РА, предусмотрены встречи министра ИД с главами соответствующих ведомств ряда стран и международных организаций.

Эдвард Налбандян встретится в Нью-Йорке также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Предусмотрена и встреча с министром ИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.