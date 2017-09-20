Президент, вице-президент ОАЭ и наследный принц Абу-Даби поздравили Сержа Саргсяна с Днем независимости Армении

Президент ОАЭ Шейх Халифа бен Заед аль-Нахайян, вице-президент, премьер-министр Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум и заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ наследный принц Мохаммед бен Заед аль-Нахайян направили президенту Армении поздравительные послания в связи с Днем независимости РА.

Как передает «Арменпресс, в послании президента говорится:

"Пользуясь возможностью в связи с Днем независимости Вашей страны, имею честь передать Вашему Превосходительству и вашему братскому народу мои самые теплые поздравления.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и удачи, а вашему братскому народу – счастья и благополучия.

Примите мои искренние поздравления”.

Вице-президент, премьер-министр Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум и заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ, наследный принц Мохаммед бен Заед аль-Нахайян также направили аналогичные поздравления и пожелания.