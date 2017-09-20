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Президент РА встретился с представителями армянских общин и предстоятелями церковных епархий США


Президент Армении Серж Саргсян 19 сеннтября после выступления на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в штаб-квартире этой организации с представителями армянских общин и предстоятелями церковных епархий США, которые присутствовали на речи президента Армении. Об этом  «Арменпресс»  сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.

На встрече говорили о проблемах, имеющих общеармянскую значимость, затронули ряд вопросов, которые обсуждались на VI Всеармянском форуме “Армения-Диаспора”.

Президент С. Саргсян также  ответил на интересующие участников вопросы.

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